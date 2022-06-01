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معرض تجهيزات عيد الأضحى ينطلق غداً في "إكسبو خورفكان"
خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان
1 يونيو 2022 17:19

أبوظبي (الاتحاد) 
تنطلق غداً الخميس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض تجهيزات عيد الأضحى 2022. ويشهد المعرض على مدار 4 أيام العديد من العروض الترويجية المتميزة والتخفيضات الجاذبة المقدمة من كبار تجار التجزئة المشاركين من مختلف إمارات الدولة.
ويمثل المعرض فرصة مثالية لزواره، للاطلاع على أحدث التصاميم والموديلات المميزة من فساتين السهرة والعباءات وكافة مستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه والتي ستقدمها أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والتجميل، ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف.
وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن المنطقة الشرقية تشهد تحولاً تنموياً شاملاً في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال "نحرص على تنظيم العديد من المعارض التخصصية والتجارية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية وتسهم بدرجة فاعلة في تنشيط قطاع التسوق والترفيه وتعزز النشاط التجاري فيها، وتتيح الفرص أمام أفراد المجتمع للتعرف إلى أحدث المنتجات وتوفيرها بأسعار تنافسية".
وأشار المنصوري إلى أهمية معرض تجهيزات عيد الأضحى في إتاحة الفرصة للشركات العارضة لتعزيز حضورها في أسواق المدينة وتنشيط حركة مبيعاتها من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات، ولاسيما مع اقتراب موسم الأعياد، داعياً أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها هذا الحدث التجاري، ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة للشركات العارضة وجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة.
وسيشهد المعرض الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة 4:00 مساءً ولغاية الساعة 10:00 مساء، عرضاً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل والسلع الاستهلاكية وهدايا العيد.

خورفكان
عيد الأضحى
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