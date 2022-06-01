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الرياضي
«ألعاب التضامن» مهمة جديدة تنتظر «سلة السيدات»
«ألعاب التضامن» مهمة جديدة تنتظر «سلة السيدات»
1 يونيو 2022 17:16

دبي (وام)
أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، إن منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات 3×3 حقق إنجازاً غير مسبوق بإحراز ذهبية دورة الألعاب الخليجية بالكويت. 

وأعرب القرقاوي عن أمله في أن يواصل الفريق مشواره بنفس القوة والحماس لرفع علم الدولة في الاستحقاقات القادمة، وأبرزها دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا خلال أغسطس المقبل.
وحظي منتخب سلة السيدات/3×3/ باستقبال مميز يليق بتتويجه بالذهبية الخليجية، لدى عودته من الكويت، وكان في استقباله رئيس الاتحاد وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلون من أكاديمية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرياضية النسائية، ونادي سيدات الشارقة وجميع أندية الفتيات في الإمارات.
وقال القرقاوي: «منتخب السيدات كان على موعد مع الإنجاز، تزامناً مع إنجاز منتخب الرجال، الذي توج أيضاً بذهبية الدورة الخليجية، ما يعكس التطور الإيجابي للسلة الإماراتية حالياً رغم بعض الصعوبات».
وأشاد القرقاوي بالجهود الكبيرة للاعبات المنتخب وجهازهن الفني، بقيادة هلا شحادة مدربة الفريق، وأكدت هلا شحادة أن مهمة التتويج بالذهبية الخليجية، لم تكن سهلة على الإطلاق في ظل منتخبات مميزة مثل السعودية والكويت، ولكن بنات الإمارات كن على قدر المسؤولية وبذلن قصارى جهدهن للتتويج. 

وقالت: «تنتظرنا مهمة قادمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا، ونأمل في تقديم مستويات متميزة خلال هذه الدورة أيضاً، خاصة أن المنتخب يضم بين صفوفه خيرة لاعبات السلة المواطنات مثل أمل جمال بن حيدر وآمنة المهيري واليازية سلطان وفاطمة حيدر».

دورة الألعاب الخليجية
منتخب السلة
اتحاد السلة
إسماعيل القرقاوي
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