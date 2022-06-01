الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مصور الملكة إليزابيث يكشف جوانب من شخصيتها
الملكة إليزابيث
1 يونيو 2022 16:15

كشف المصور آرثر إدواردز جوانب من شخصية الملكة إليزابيث الثانية بعد أن تولى منذ 45 عاماً تصوير العائلة المالكة البريطانية.
ولا تزال الملكة تبهر إدواردز رغم مواكبته لها كل هذه المدة لحساب صحيفة «ذي صن».تستعد بريطانيا للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة بمناسبة مرور 70 عاماً على توليها العرش.
وردا على سؤال كيف تصف شخصية الملكة إليزابيث؟، قال إدواردز «لا شيء يُغضبها إطلاقاً. لقد كانت دائماً محترمة جداً ومن بين جميع أفراد العائلة المالكة، أشعر بالتوتر الشديد معها لأن لها حضوراً باهراً جداً. ولم تدل الملكة يوماً بأي حديث لوسائل الإعلام. لذا، لا أحد يعرف حقاً ما هي أفكارها». 
ويضيف المصور «سألتها ذات يوم: لماذا لا تذهبين إلى مكان آخر؟. أجابت: أين يمكنني أن أذهب؟ قلت لها: أنت الملكة، يمكنك الذهاب أينما تريدين. لكنها أخبرتني أنها تحب بالمورال. ضحكت معاوِنتها وأخبرتني أن الملكة تحب قصر بالمورال لأن الناس فيه يتجاهلونها خلال الأشهر الثلاثة التي تمضيها هناك. فهي تتنزه في الأراضي المحيطة بالقصر، ويكون الموظفون منهمكين بالعمل. إذا أرادت الملكة التحدث معهم، يتوقفون ويبادلونها الحديث، لكنهم لا يحدقون بها إطلاقاً من تلقائهم. أما عناصر الشرطة، فغير ظاهرين. لذا، فهي لا تراهم. خلال هذه الأشهر الثلاثة، تصبح شخصاً طبيعياً تماماً».
أما سبب حبها للكلاب والخيول، فيقول المصور «هو أنهم لا يعرفون أنها الملكة».
عن وضعها الصحي، يقول إدواردز «التقطت صوراً لها في أكتوبر الفائت، كانت ضعيفة لكنها بدت متحلية برباطة جأش، كانت رائعة. كانت مع بوريس جونسون، وتعرفت على جون كيري وبيل غيتس... كانت بخير. بقيت واقفة لمدة ساعة».

المصدر: آ ف ب
الملكة إليزابيث
بريطانيا
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©