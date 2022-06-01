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مصر.. تفاصيل مثيرة في جريمة "قتيلة الدواء"!
مصر.. تفاصيل مثيرة في جريمة "قتيلة الدواء"!
1 يونيو 2022 14:59

أحمد عاطف (القاهرة)

تكشفت تفاصيل جديدة ومثيرة في جريمة مقتل سيدة بمحافظة الجيزة المصرية (جنوب القاهرة) على يد زوجها حيث اعترف بقتلها عمدا باستخدام سلك كهربائي، بعد مشاجرة بينهما بسبب تأخره في إحضار دواء الصرع لها.

وأظهرت التحقيقات وجود خلافات مادية شديدة بين الزوجين تسببت في تعدي المتهم على زوجته بالضرب عدة مرات سابقة، على الرغم من إصابتها بمرض الصرع وحملها في جنين عمره ثمانية أشهر.

قام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة، وجاء في اعترافاته أنه عاد إلى المنزل في إبريل الماضي من دون إحضار الدواء فنشبت مشادة بينهما فقذفها بإحدى أواني المطبخ فأصابها في بطنها ثم خنقها بسلك كهربائي حتى لفظت أنفاسها، وحاول إيهام الجميع بأن الوفاة بسبب نوبة صرع وسكب عليها المياه لإبعاد الشبهة عنه.

أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

مصر
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