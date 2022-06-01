الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
اكتشاف أكبر نبتة على الأرض !!
العشب البحري يمتد على مسافة حوالي 180 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية "استراليا الغربية".
1 يونيو 2022 11:32

اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم - وهي عشب بحري يمتد على مسافة حوالي 180 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية "استراليا الغربية".

وطبقا لدراسة، تم نشرها في دورية "بروسيدنجز أوف ذا رويال سوسايتي بي" التابعة للجمعية الملكية البريطانية اليوم الأربعاء فإن باحثين من جامعة "استراليا الغربية" وجامعة فليندرز عثروا على "استنساخ" من عشب "بوسيدونيا" البحري الاسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية "استراليا الغربية".

وذكر الباحثون أنهم كانوا يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، على بعد 831 كيلومتراً شمال بيرث، عندما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل.

وقالت جين ادجيلو ،وهي باحثة طالبة في "جامعة استراليا الغربية" قادت الدراسة، إن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج  وأنتج بصمة باستخدام 18 ألف علامة وراثية.

وأضافت ادجيلو أن "نبتة واحدة فقط امتدت لمسافة أكثر من 180 كيلومتراً في خليج القرش، مما جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض".

المصدر: د ب أ
أستراليا
الأرض
النباتات
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©