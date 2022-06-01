اكتشاف أكبر نبتة على الأرض !!

اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم - وهي عشب بحري يمتد على مسافة حوالي 180 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية "استراليا الغربية". وطبقا لدراسة، تم نشرها في دورية "بروسيدنجز أوف ذا رويال سوسايتي بي" التابعة للجمعية الملكية البريطانية اليوم الأربعاء فإن باحثين من جامعة "استراليا الغربية" وجامعة فليندرز عثروا على "استنساخ" من عشب "بوسيدونيا" البحري الاسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية "استراليا الغربية". وذكر الباحثون أنهم كانوا يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، على بعد 831 كيلومتراً شمال بيرث، عندما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل. وقالت جين ادجيلو ،وهي باحثة طالبة في "جامعة استراليا الغربية" قادت الدراسة، إن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج وأنتج بصمة باستخدام 18 ألف علامة وراثية. وأضافت ادجيلو أن "نبتة واحدة فقط امتدت لمسافة أكثر من 180 كيلومتراً في خليج القرش، مما جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض".

المصدر: د ب أ