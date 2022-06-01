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وفاة المغني الهندي الشهير كيه كيه بعد إحياء حفل موسيقي
وفاة المغني الهندي الشهير كيه كيه بعد إحياء حفل موسيقي
1 يونيو 2022 10:59

أفادت وسائل إعلام محلية أن المغني الهندي كريشناكومار كوناث، المعروف باسم كيه كيه، توفي ليل الثلاثاء بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي.
كان كوناث يحيي حفلا في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا في شرق الهند عندما أحس بالتعب. وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وتدفقت عبارات التأبين للمغني، البالغ من العمر 53 عاما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والعديد من المغنين وممثلي بوليوود تعازيهم.
وقال مودي على تويتر "جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه".
وأدى كوناث العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.

المصدر: وكالات
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