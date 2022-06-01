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تسريبات عن هاتف سامسونج الجديد
تسريبات عن هاتف سامسونج الجديد
1 يونيو 2022 10:10
كشفت تسريبات جديدة عن بعض المواصفات التي ستميز هاتف "سامسونج" الجديد القابل للطي، من طراز "جالاكسي زد فولد 4".
وسيدعم هاتف "جالاكسي زد فولد 4" كاميرا حديثة بقدرات متطورة، إلى جانب استخدام مفصل طي نحيف للغاية.
ووفقما ذكر موقع CNET المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف "سامسونج" سيدمج كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرتين بدقة 12 و10 ميغابكسل على التوالي، وبتقريب بصري "3 إس".
كذلك سيزود الهاتف بشاشتين قياس 7.6 و6.2 بوصات، وببطارية 4400 ميلي أمبير تشحن سريعا بقوة 25 واط، ومعالج سريع من نوع "كوالكوم سنابدراغون 8 بلس".
وأشارت التسريبات إلى أن موعد عرض الهاتف الجديد سيكون الخريف المقبل، وأنه قد يطلق إلى جانب هاتف آخر قابل للطي أيضا.
يذكر أن "سامسونج" أطلقت أول هاتف قابل للطي "جالاكسي فولد" عام 2019، علما أن سوق هواتف هذه الفئة من الأجهزة حقق نموا بنسبة 260 بالمئة العام الماضي مقارنة بسنة 2020.
المصدر: وكالات
جالاكسي
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