ميزة جديدة في تويتر.. للمقربين فقط

بدأ موقع "تويتر" في اختبار ميزة جديدة منذ بداية الشهر الجاري، والتي ستمنع كافة ‏المستخدمين من الاطلاع على تغريدات محددة.‏ فيجري الموقع ميزة تدعى "دوائر"، والتي تسمح لجميع مستخدميه بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، وهي أقرب إلى ميزة "Close Friends" (الأصدقاء المقربون).

عند اعتماد ميزة "دوائر" بشكل نهائي، ستظهر قائمة منسدلة عند البدء في كتابة تغريدة جديدة، والتي تحمل خيار مشاركتها لـ"الجميع" أو لـ"دائرة"، وذلك من أجل تحديد مشاهدتها على جمهور محدد.

القائمة تضم 150 مستخدماً

فيما يسمح "تويتر" بإضافة ما يصل إلى 150 مستخدما إلى الدائرة، سواء كانوا متابعين أم لا.

وسيرى المستخدمون في الدائرة المندرجين بها ملاحظة نصها هو: "يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة "تويتر" الخاصة بفلان مشاهدة هذه التغريدة". خصخصة تغريدات

ويشبه التغريد على "دائرة" مثل امتلاك حساب خاص، فهي تقوم بخصخصة تغريدات معينة، بدلا من تقييد الوصول إلى الملف الشخصي بالكامل. في حين لن يتمكن الأشخاص في الدائرة من إعادة تغريد أي شيء يتم تنشره عليها، لكن لا يزال بإمكانهم التقاط لقطة شاشة ثابتة (سكرين شوت)، وكذلك تنزيل التغريدات المعروضة لهم. ولا تزال ميزة "دوائر" قيد الاختبار على بعض مستخدمي "تويتر"، ولن يتم طرحها على نطاق واسع للجميع حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات