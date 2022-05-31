%25 من مناصب قطاع المال البريطاني للنساء

لندن (أ ف ب)

لا تتجاوز نسبة النساء من مجمل التعيينات في المناصب العليا في القطاع المالي البريطاني 25%، وفق دراسة لمكتب «فوكس أند بارتنرز» للمحاماة.

وأفادت الدراسة أن الترقيات والتعيينات في مناصب قيادية في القطاع خلال 2021 والتي بلغ عددها 5815 شملت 1365 امرأة فحسب، أي ما نسبته 23.5.. ورغم تدني النسبة في المطلق، إلا أنها شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2020

وذكر المكتب أن تمثيل المرأة لا يزال ضعيفاً على مستوى الإدارة العليا عموماً، لكنّ ما يقلق أكثر هو أن الأمر نفسه ينطبق على التعيينات الجديدة في هذه المناصب.