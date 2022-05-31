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أطفال ألمانيا.. أكثر بدانة وأقل لياقة
أطفال ألمانيا.. أكثر بدانة وأقل لياقة
1 يونيو 2022 01:03

ميونيخ (د ب أ)

كشف آباء في استطلاع للرأي بألمانيا أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على السلوك الغذائي والتمارين الرياضية للعديد من الأطفال والمراهقين. 
وبحسب الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس، اكتسب العديد من الأطفال وزناً كبيراً خلال العامين الماضيين، حيث ظلوا يأكلون بشكل غير صحي وتراجعت لياقتهم البدنية. 
وقالت سوزانه فايراوخ بولر، من جمعية السمنة الألمانية، خلال عرض نتائج الاستطلاع: لم نشهد مطلقاً زيادة في الوزن على النطاق الذي نشهده منذ بداية الجائحة.. هذا أمر مثير للقلق لأن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو الكبد الدهني أو مرض السكري لدى الأطفال والمراهقين.

أطفال ألمانيا
ألمانيا
كوفيد 19
كورونا
البدانة
بدانة الأطفال
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