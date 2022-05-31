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شاهد.. صور من الحرمين ومظاهر الحج قبل 115 عاماً
من الكتاب
31 مايو 2022 22:32

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع كتاباً جديداً يتناول مظاهر الحج قبل أكثر من 115 عاماً بعنوان: "مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا"، وهو من إعداد الباحث الدكتور صاحب عالم الأعظمي الندوي، وصدر في طبعته الأولى عام 1443هـ/ 2022م.

ويتضمن الكتاب المؤلف في 240 صفحة، تمهيداً عن الحرمين الشريفين في الخرائط، والرسومات والمنمنمات القديمة، والصور الضوئية الأولية في الهند واهتمام المصورين الهنود بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وفق ما نشره موقع العربية.

  • من الكتاب
    من الكتاب

ويضم 4 فصول، تناول فيها الباحث الموضوعات الآتية: "الحرمان الشريفان في ثقافة الطباعة الهندية المبكرة"، وترجمة المصور أحمد مرزا، وترجمة ودراسة توضيحية لصور مرزا للحرمين الشريفين بواسطة ألبوم دباس، وترجمة ودراسة توضيحية لصور مرزا للحرمين الشريفين بواسطة ألبوم المكتبة البريطانية.

ويتناول بالقراءة والتحليل والرصد العلمي مجموعة صور الحاج أحمد مرزا، الذي يُعد أول مصور محترف هندي قدم للحج في 1325هـ/ 1907م فاستثمر فرصة وجوده فيها لالتقاط مجموعة متميزة من الصور، وبعد عودته إلى الهند طبعها في معمله للتصوير في (دهلي)، كما صدّرها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لبيعها على الحجاج والمعتمرين وكافة المهتمين بهذا النوع من الصور والبطاقات.

  • الكتاب
    الكتاب

إلى ذلك، يبين الباحث في الكتاب أن مرزا قد حرص على إنتاج الصور بجودة عالية وزينها بشروح وتعليقات باللغة الأردية، وبما توثقه الصور من مرحلة مهمة من تاريخ أداء فريضة الحج، وتاريخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العصر الحديث، وبما تتميز به صور الحاج مرزا من بساطة الشكل، وعمق المحتوى في تصوير المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجبل عرفات، وباب العنبرية، ومسجد الخيف، ومشعر منى، ومقبرتي المعلاة والبقيع، ومسجد قباء بالمدينة المنورة وغيرها من الأماكن المرتبطة بالحج.

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