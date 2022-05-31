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معلومات عن أنفلونزا الطماطم.. تعرف عليها
معلومات عن أنفلونزا الطماطم.. تعرف عليها
31 مايو 2022 19:54

أثارت أنفلونزا الطماطم حالة من القلق، والأنفلونزا تصيب الأطفال دون سن الخامسة، كما تشمل أعراض هذه الأنفلونزا ، والتي تسمى أيضاً حمى الطماطم ، الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف.

ووفقًا لعدة تقارير ، يمكن أن تسبب الأنفلونزا أيضاً التعب وآلام المفاصل وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والسعال والعطس وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم، وفي بعض الحالات ، قد يغير أيضاً لون الساقين واليدين.

كما أن هذه الأنفلونزا مرض محدود ذاتياً ولا يوجد دواء محدد لذلك، هذا يعني أن الأعراض ستختفي مع مرور الوقت من تلقاء نفسها إذا تم تقديم رعاية داعمة.

من الضروري منع الأطفال من حك البثور التي تسببها الأنفلونزا، ينصح أيضاً بالراحة والنظافة المناسبة، يجب تعقيم الأواني والملابس والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأشخاص المصابون لمنع انتشار الأنفلونزا.

وإذا أصيب شخص ما بهذه الأنفلونزا ، فيجب أن يبقى في عزلة لأن هذا يمكن أن ينتشر بسرعة من شخص إلى آخر، ويساعد تناول السوائل أيضاً في مقاومة الجفاف. 

المصدر: وكالات
الأنفلونزا
الأنفلونزا الموسمية
الطماطم
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