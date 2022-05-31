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تهريب سيف ساموراي يفوق عمره 6 قرون إلى سويسرا
أرشيفية
31 مايو 2022 16:17

أعلنت السلطات الجمركية السويسرية الثلاثاء أن سيف ساموراي ياباني، أو «كاتانا»، عمره نحو 700 عام وتفوق قيمته 700 ألف دولار، أُدخل عن طريق التهريب إلى سويسرا.

وحصلت الوقائع في منطقة زيوريخ شمال البلاد. وعُثر على السيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1353، داخل مركبة مسجلة في سويسرا.

وقال المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود إن سائق السيارة الذي كان يتنقل برفقة ابنته، لم يبلغ عن القطعة غير العادية هذه عندما دخل سويسرا عبر معبر تاينغن الحدودي بالقرب من ألمانيا.

وفي نهاية التحقيق الذي أجرته الجمارك، «اتضح أن سائق السيارة لم يكن صاحب السيف»، بل هو يعمل لحساب المالك الحقيقي. وكان الأخير قد أصدر تعليماته للسائق بإحضار السيف من مدينة شتوتغارت الألمانية ونقله إلى منزله في سويسرا.

ورغم أن إحضار سيف الكاتانا إلى سويسرا حصل بناءً على طلب مالكه، كان ينبغي على الأخير التصريح عنه للجمارك، إذ تُعتبر السيوف اليابانية القديمة «ملكية ثقافية» بموجب قانون نقل الممتلكات الثقافية.

ويهدف هذا القانون إلى حماية التراث الثقافي للبشرية ومنع السرقة والنهب والتصدير والاستيراد غير المشروع للممتلكات الثقافية في سويسرا. في نهاية التحقيق، تقاضى مكتب الجمارك الفدرالي ما يقرب من 54 ألف فرنك سويسري (56 ألف دولار) في ضريبة القيمة المضافة، وأصدر في الوقت نفسه لائحة اتهام بحق سائق السيارات على خلفية انتهاك قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتصل الغرامة لمخالفي هذا القانون إلى 800 ألف فرنك (833 ألف دولار).

المصدر: آ ف ب
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