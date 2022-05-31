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تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
31 مايو 2022 15:47

تؤثر رحلات السفر الطويلة على الصحة وعلى الحالة النفسية للمسافرين، وخاصة إذا كانت الرحلة تمتد لساعات طويلة تصل إلى أكثر من نصف اليوم.
 
وكشف موقع فاينانس باز أطول الرحلات حول العالم، ومن بين أطول 5 رحلات، كان منها رحلة إلى مدينة عربية.

5- أوكلاند إلى نيويورك

الرحلات من دول أوقيانوسيا إلى مدن العالم الرئيسية، دائما تمثل رحلة مرهقة جدا للمسافرين.

في المركز الخامس، تأتي الرحلة من أوكلاند النيوزيلندية إلى نيويورك الأميركية، والتي تقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل.

هذه الرحلة التي ستعبر المحيط الهادي ستستغرق 17 ساعة و35 دقيقة، وفقا لموقع "فاينانس باز".


4- سان فرانسيسكو إلى بانغلور

ستأخذك رحلة خطوط "يونايتد أيرلاينز" الأميركية من سان فرانسيسكو على الساحل الغربي الأميركي، إلى مدينة بانغلور جنوبي الهند.

يربط هذا المسار الذي تبلغ مدته 17 ساعة و45 دقيقة اثنين من أهم مراكز التكنولوجيا في العالم.

3- هيوستن إلى سيدني

ولاية تكساس كبيرة جدا، لذلك هناك بالطبع العديد من الطرق المباشرة من أستراليا إلى مدن تكساس بحسب سكاي نيوز العربية.

تأخذك الخطوط الجوية "يونايتد أيرلاينز" من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن إلى سيدني الأسترالية، في حوالي 17 ساعة و45 دقيقة.

2- أوكلاند إلى الدوحة

نظرا لطبيعة السفر، فإن الرحلات الأطول في التشغيل ليست دولية فحسب، بل إنها عابرة للقارات.

الخط المباشر للخطوط الجوية القطرية من نيوزيلندا إلى الدوحة في قطر يستغرق حوالي 18 ساعة و5 دقائق، وهي رحلة طولها أكثر من 14 ألف كم.

1- نيويورك إلى سنغافورة

الرحلة الأصعب في العالم هي الرحلة من نيويورك إلى سنغافورة، وهو المسار الذي أطلقته رسميا الخطوط الجوية السنغافورية عام 2018.

الرحلة الأطول تستمر لمدة 18 ساعة و45 دقيقة، وعادة ما يوجد في الطائرة أجنحة فخمة وأسرة للنوم لمن يرغب في رحلة مريحة، ولكن مكلفة.

المصدر: وكالات
السفر
قطاع السفر والسياحة
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