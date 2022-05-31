رسالة تكشف سر جريمة الأم التي هزت الشارع المصري

لا تزال تداعيات الجريمة المروعة التي ارتكبتها أم مصرية بحق 3 من أطفالها بعدما ذبحتهم بقرية منية النصر التابعة لمديرية أمن الدقهلية مستمرة.

وقالت وزارة الداخلية: إنها تلقت بلاغاً أفاد بوصول سيدة مصابة بجروح متفرقة، نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها.

وكشفت التحرّيات عند تفتيش منزل الأم القاتلة بدائرة المركز، العثور على 3 أطفال مذبوحين بإحدى الغرف وعلى جثثهم آثار آلة حادة ودماء، كما وجدت الشرطة رسالة كتبت بخط اليد إلى الزوج الذي يعمل بالخارج، فيها اعتراف من الأم بارتكاب الواقعة، وفق موقع العربية.

يذكر أن اللواء مدير أمن الدقهلية كان تلقّى إخطاراً من العقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت تمامة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على سيدة في العقد الثالث ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية وعليها آثار طعنات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى «حنان.م.م»، 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، وتم نقل الحالة إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي لإسعافها.

وأوضحت المعلومات أن حالتها سيئة للغاية، فهي مصابة بجرح قطعي بالرقبة بطول 10 سم ولا يمكن استجوابها.

وأثناء فحص بلاغ الانتحار ورد بلاغ لمركز شرطة منية النصر بالعثور على جثث 3 أطفال مذبوحين عند تفتيش منزلها، وهم: أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 أشهر.