«رايب ماركت» ينطلق يوم السبت

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق «رايب ماركت» السوق المجتمعي الرائد الذي يضم حرفيين صاعدين وصناع ورواد أعمال، للمرة الأولى في «جولدن مايل غاليريا» في «نخلة جميرا». وسيتمكن الزوار من التمتع بتجربة التسوق من المتاجر الموقتة المتميّزة في «جولدن مايل غاليريا» كل يوم سبت من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 7:00 مساءً،

والذي سيُقام من المبنى رقم 7 حتى الرقم 10.ويزخر السوق بمجموعة متنوعة من المحال التجارية الموقتة ومنافذ المأكولات. وبإمكان الزوار التسوّق من أكشاك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعرض مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات والأزياء والأعمال الفنية والأدوات المنزلية والمجوهرات وسواها. ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في ركن المهارات اليدوية. ويهدف «رايب ماركت» إلى حشد وتشجيع المجتمع من أجل دعم الشركات المحلية، ما يجعله فريداً من نوعه ويحظى بإعجاب المجتمع.