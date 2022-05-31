الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه بعد النوبة..!
تعبيرية
31 مايو 2022 15:05

كشف بحث جديد عن أن الاستجابة المناعية للجسم والجهاز الليمفاوي (جزء من جهاز المناعة) ضرورية في الطريقة التي يقوم بها القلب بإصلاح نفسه بعد النوبة القلبية التي تسبب تلف عضلة القلب. وفق ما أوردت مجلة "جورنال أوف كلينيكال إنفيستغيشن".

واعتمدت الدراسة الجديدة على اكتشاف الدور الذي تلعبه البلاعم (خلايا متخصصة يمكنها تدمير البكتيريا أو بدء استجابات مفيدة للالتهابات).

فيما أفاد الباحثون بأن هذه الضامة تنتج نوعًا معينًا من البروتين يسمى VEGFC.


تأكل الأنسجة التالفة
من جانبه، أكد عالم الأمراض إدوارد ثورب من جامعة نورث وسترن في إلينوي "وجدنا أن البلاعم أو الخلايا المناعية التي تندفع إلى القلب بعد نوبة قلبية تأكل الأنسجة التالفة أو الميتة وتحفز أيضًا عامل النمو البطاني الوعائي C (VEGFC) الذي يحفز تكوين الأوعية اللمفاوية الجديدة ويعزز الشفاء. 

 
فيما، يصف الباحثون سيناريو جيكل وهايد بالضامة "الجيدة" التي تنتج VEGFC والضامة "السيئة" التي لا تنتج أي VEGFC ولكنها تسبب استجابة مؤيدة للالتهابات يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للقلب والأنسجة المحيطة.

الخلايا المحتضرة
من أجل أن يصلح القلب نفسه بالكامل، يجب إزالة الخلايا المحتضرة (عملية تُعرف باسم كثرة الخلايا الضامة تلعب فيها البلاعم دورًا مهمًا). ودراسة هذه العملية في الخلايا بالمختبر والفئران. وقد حدد الفريق النوع الصحيح من الضامة المنتجة لـ VEGFC التي تقوم بعمل الإصلاح المناسب.

المصدر: وكالات
النوبات القلبية
النوبة
القلب
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©