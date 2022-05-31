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فيسبوك تفاجئ الملايين بإزالة "الخاصية المفضلة"
فيسبوك تفاجئ الملايين بإزالة "الخاصية المفضلة"
31 مايو 2022 14:36
فاجأ موقع فيسبوك الشهير الملايين من مستخدميه، قبل أيام، بإزالة خاصية لاقت شعبية كبيرة لدى المستخدمين في الأعوام الأخيرة.
ومنذ السبت الماضي، تفاجأ مستخدمي فيسبوك بعودة موقع فيسبوك على الهاتف، إلى اللون الأبيض، لتختفي خاصية "الوضع المظلم" التي تتيح للمستخدمين التصفح بخلفية داكنة، تريح العينين عند الرؤية الليلية.
ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، تعرضت خاصية الظلام للعطل منذ السبت الماضي، على جميع أجهزة آبل، مما أدى لإزالتها من الاختيارات.
وقالت مواقع تقنية إن العطل قد يكون سببه عطل في النظام للموقع، وليس مشكلة عامة، حيث لا تواجه المواقع "الشقيقة" لفيسبوك من المشكلة، مثل واتساب وإنستجرام.
الوضع المظلم هو أحد إعدادات العرض لواجهات المستخدم والتي عند تنشيطها تعرض نصا أبيض على خلفية داكنة.
وأدخلت آلاف التطبيقات هذه الميزة في السنوات الأخيرة في محاولة لجعل واجهاتهم أقل حدة وإشعاعا على أعين المستخدمين.
وتعتبر خاصية وضع الظلام من أكثر الإضافات نجاحا على فيسبوك، حيث اعتمدها مئات الملايين، بسبب المظهر الأنيق والراحة للعينين.
المصدر: وكالات
فيسبوك
واتساب
إنستجرام
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