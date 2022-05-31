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هذه أسوأ الأطعمة على صحتك.. توقف عن تناولها
هذه أسوأ الأطعمة على صحتك.. توقف عن تناولها
31 مايو 2022 13:03

نتناول الطعام بشكل غير صحي مما يسبب لنا العديد من المشاكل حيث إن هناك قائمة بأسوأ الأطعمة لجسمك، وهذه الأطعمة العامة التي لا يجب أن تضيع وقتك فيها إذا كنت تحاول العيش بشكل صحي وجسم متناسق

 

الدجاج المقلي 


يعتبر الدجاج بديلًا صحيًا للحوم الحمراء لأنه يحتوي على دهون مشبعة أقل من لحم البقر ومصدر كبير للبروتين. لكن دهنها بالدقيق واقليها في  الزيت الساخن ، فبذلك قد قمت بتحويل البروتين المغذي إلى واحدة من أكثر الوجبات غير الصحية 

عندما  تقلى الدجاج بالزيت ، فإن الطعام يمتص الكثير من الدهون ، مما يزيد من محتوى السعرات الحرارية في الوجبة. والأسوأ من ذلك ، أن قلي الأطعمة في درجة حرارة عالية بالزيوت النباتية أو زيوت البذور (مثل السمسم أو بذور العنب)

 تشكل دهون متحولة ، والتي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة ، وفقًا للمجلة . علوم وتكنولوجيا الأغذية . كما أن الدهون المشبعة من الدجاج ترفع الكوليسترول الضار LDL (الضار) ، مما يساهم في تكوين طبقة البلاك في الشرايين ، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

 

اللحوم الباردة 

تحتوي لحوم الغداء المعالجة على مادة حافظة تسمى نترات الصوديوم والتي قد تؤدي إلى التهاب مزمن في الشرايين ، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيق الشرايين. 

 

الدونتس 

تتكون من الدقيق الأبيض والسكر والسمن النباتي - ثم يتم قليها جيدًا. وهذا يعني أن الكعك يحتوي أيضًا على دهون متحولة ، وهي أسوأ أنواع الدهون التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار وتخفض نسبة الكوليسترول الجيد ، وفقًا لمايو كلينك .

المصدر: وكالات
الصحة والتغذية
الصحة والبيئة
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