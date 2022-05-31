«أبفيلد» تطلق حملة ميك إت بلانت في «أبوظبي للمعارض»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «أبفيلد»، شركة المأكولات النباتية الرائدة عالمياً، عن إطلاق حملتها #ميك_إت_بلانت في مؤتمر ومعرض الطهاة العالميين 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يُقام حتى 2 يونيو المقبل. وتتعاون مع «فيولايف»، الشركة التابعة لها والحائزة جوائز والمتخصصة بالمنتجات البديلة لمشتقات الألبان، لتشجيع ودعم قطاع الضيافة مع زيادة الطلب على المأكولات النباتية.

وأدت الزيادة في أعداد الأفراد شبه النباتيين إلى البحث عن مزيد من خيارات المأكولات النباتية، لتقليل تأثيرها على المناخ ولأنها تتناسب مع احتياجاتهم الغذائية، حيث تخلو من العوامل المسببة للحساسية مثل الألبان والجلوتين واللاكتوز. وتتوفر المنتجات والمأكولات النباتية في الأسواق بشكل كبير، إلا أن قطاع المطاعم لم يواكب آخر التطورات في هذا المجال، حيث ما زال يلتزم بخيارات محدودة في قوائم الطعام. وتهدف الحملة إلى ضمان حصول المستهلكين على خيارات طعام لذيذة ومغذية مع الحفاظ على المذاق والجودة.

وتسعى الحملة إلى دعم وتشجيع الطهاة حول العالم للتركيز على البدائل المستدامة والخالية من مشتقات الألبان من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات النباتية لهم، حيث ستُعرف الطهاة المبتدئين بأهمية استخدام المكونات النباتية، لتعزيز تجارب الطعام الصديقة للبيئة.

وقال رينير ويرمان مدير عام «أبفيلد» في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: نشهد اليوم تحولاً مهماً حيث يحتاج ويرغب الناس في أنحاء العالم إلى تغيير عاداتهم الغذائية. ويمكن للطهاة أن يكونوا في طليعة هذا التغيير من خلال توجيه عملائهم نحو الأطعمة النباتية، وإظهار أن المنتجات التي لا تحتوي على مشتقات الألبان تتمتع أيضاً بمذاق لذيذ. ونأمل من خلال إطلاق هذه الحملة تقديم المساعدة للطهاة لتوفير مزيد من الأطباق النباتية الصديقة للكوكب.

وكشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2021 أن الطعام الذي نستهلكه يشكل 34% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، في حين تترك الحبوب والفواكه والخضار الأثر الأقل على المناخ في كل وجبة. ويسهم تناول المزيد من هذه الأطعمة والتقليل من تناول الأطعمة الحيوانية، بما فيها منتجات الألبان، في الوصول إلى عالم أكثر صحة واستدامة بيئياً.

وقال ويرمان إن فريق «أبفيلد» من المتخصصين يعمل على حثّ المطاعم والطهاة على تعديل القوائم الخاصة بهم وتوفير أطباق تلبي مختلف الأذواق.

وأضاف قائلاً: لاحظنا زيادة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة في أعداد المستهلكين الذين بدأوا بتناول الوجبات النباتية، حيث جعلتنا أزمة «كوفيد-19» نعيد تقييم عاداتنا، كما أن المخاوف المتزايدة حول البيئة والحيوانات تستمر في تعزيز هذا التحول نحو أنظمة غذائية نباتية وصحية. ونعتقد بأن الجميع يستطيعون أن يحدِثوا تغييراً، وتسعى الحملة إلى ضمان توفير الطهاة مزيداً من الخيارات للمستهلكين قريباً عند تناولهم الطعام خارج المنزل، وأن يبذل قطاع الأغذية جهوداً دؤوبة للحفاظ على البيئة.

وتنطلق الحملة خلال مؤتمر ومعرض الطهاة العالميين 2022، الفعالية التي تُقام مرة كل عامين وتستضيفها الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، وتمثل 10 ملايين تخصص في الطهو من أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تستقطب ما يصل إلى 2000 طاهٍ من أكثر من 105 دول، وتتضمن جلسات تدريبية وحلقات نقاش ومسابقات وندوات يستضيفها الخبراء، حيث تتزامن مع معرض «إكسبو كولينير» السنوي وفعاليته المميزة «صالون كولينير» الإمارات.