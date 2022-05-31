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مادة غذائية تساعد على الوقاية من التهاب المفاصل
مادة غذائية تساعد على الوقاية من التهاب المفاصل
31 مايو 2022 07:59

أعلنت الطبيبة البريطانية ديبورا لي، أن تناول البقوليات وخاصة الفاصوليا، يساعد على تحسين الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وتشير صحيفة Express، إلى أنه وفقا للطبيبة، البقوليات غنية بمواد مغذية مفيدة للصحة بما فيها الفيتامينات المختلفة والعناصر المعدنية والألياف الغذائية. ولكن خصائصها المضادة للأكسدة لها قيمة خاصة.

وتقول، "هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم الجزيئات الخطرة التي تسمى أشكال الأكسجين الحر، وتكبح خطورتها، وتساعد أيضا على تقليل الالتهابات".

وتؤكد الطبيبة، على أن الالتهاب بالذات يتحول إلى حالة مزمنة ويصبح السبب الرئيسي لتطور التهاب المفاصل.

وتضيف، كما أن البقوليات تساعد على امتصاص المغنيسيوم، الذي يلعب دورا مهما في مكافحة الالتهابات.

المصدر: وكالات
البقوليات
التهاب المفاصل
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