مجهول يلطخ الموناليزا بقالب حلوى

باريس (أ ف ب)

رشق مجهول «الموناليزا»، أشهر لوحة في العالم، في متحف اللوفر في باريس الأحد بقالب حلوى بالكريما، من دون أن تتعرض لأي ضرر بفضل الزجاج الواقي الذي يحميها.

وتُظهر صور نشرها سائحون على «تويتر» و«إنستغرام» الزجاج الواقي للوحة ملطخاً بالكريما فيما يقوم بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس المتحف.

وأكد أحد مستخدمي «تويتر» أنه كان حاضراً أثناء الحادث، أن المنفّذ رجل مقنّع يضع شعراً مستعاراً، نهض من كرسي متحرك ليضرب بيده الزجاج، قبل أن يرشقه بقالب الحلوى.

وقالت إدارة متحف اللوفر، إنها لا ترغب في التعليق على الحادثة.