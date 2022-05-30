الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مجهول يلطخ الموناليزا بقالب حلوى
مجهول يلطخ الموناليزا بقالب حلوى
31 مايو 2022 01:13

باريس (أ ف ب) 

رشق مجهول «الموناليزا»، أشهر لوحة في العالم، في متحف اللوفر في باريس الأحد بقالب حلوى بالكريما، من دون أن تتعرض لأي ضرر بفضل الزجاج الواقي الذي يحميها.
وتُظهر صور نشرها سائحون على «تويتر» و«إنستغرام» الزجاج الواقي للوحة ملطخاً بالكريما فيما يقوم بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس المتحف.
وأكد أحد مستخدمي «تويتر» أنه كان حاضراً أثناء الحادث، أن المنفّذ رجل مقنّع يضع شعراً مستعاراً، نهض من كرسي متحرك ليضرب بيده الزجاج، قبل أن يرشقه بقالب الحلوى.
وقالت إدارة متحف اللوفر، إنها لا ترغب في التعليق على الحادثة.

الموناليزا
لوحة الموناليزا
متحف اللوفر باريس
متحف اللوفر في باريس
متحف اللوفر
باريس
فرنسا
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©