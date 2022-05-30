علي يوسف السعد يكتب: عندما اقتربتُ من الخطر DMZ

أثناء زيارته لها عام 1993، وصفها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بأنها «أكثر الأماكن رعباً على وجه الأرض»، لما اكتنفها في الماضي من نزاعات وحروب راح ضحيتها أكثر من 3 ملايين شخص، إذ توصف المنطقة بأنها الحدود الدولية الأكثر تسليحاً في العالم. بالطبع نحن هنا نتحدث عن المنطقة منزوعة السلاح DMZ الفاصلة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، زرتها عام 2019 مع عائلتي وعدت منها بانطباع عجيب.

يعود تاريخ هذه المنطقة إلى يوليو 1953، ونشأت بموجب اتفاق هدنة بين كوريا الشمالية والصين والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار، ووافقت عليه كلا الكوريتين، وهو اتفاق انتهت به الحرب الكورية. وتكونت المنطقة معزولة السلاح DMZ من انسحاب كوريا الشمالية والجنوبية لمسافة 2 كيلومتر في عمق أرضهم، ما ترتب عليه حزام أمني ومنطقة معزولة أو محرمة، اتفق الطرفان على خلوها من السلاح، بطول 250 كيلومتراً وعرض 4 كيلومترات.

وهي مزار للسياح المغامرين، وبحسب الإحصائيات الرسمية، قدّرت المنظمة الكورية للسياحة عدد السياح في هذه المنطقة بنحو 1.2 مليون سائح سنوياً.

والمنطقة فرصة مميزة لأولئك الذين يتوقون إلى زيارة كوريا الشمالية ومعرفة ما يدور بداخلها، وفي الوقت نفسه ليست لديهم الجرأة ولا الإمكانية للقيام بهذه المغامرة، حيث تمكنهم منطقة DMZ من التواجد فعلياً داخل الحدود الرسمية لكوريا الشمالية، والنظر عن قرب إلى الداخل الكوري الشمالي. وهي أجواء تصنع يومك وتملأ رحلتك بكثير من الإثارة والأدرينالين.

لا تتم زيارة هذه المنطقة بشكل فردي، بل يجب التنسيق مع إحدى شركات السياحة الرسمية الجنوبية، التي تتولى الحجز والترتيب لأن للمكان قواعد صارمة يجب الالتزام بها، ومحاذير شديدة التأكيد يجب النأي عنها، توضحها شركات السياحة قبل انطلاق الرحلات، إذ لا يمكن للسياح التجول في منطقة DMZ بمفردهم. وبالنسبة لقواعد السلوك لا يجوز للسياح على الجانب الجنوبي ارتداء السراويل القصيرة أو الممزقة، أو لبس الأحذية المفتوحة من الأمام والمعروفة بالصنادل.

الخط الفاصل الشهير بين الكوريتين هو من أشهر الأماكن التي يمكن زيارتها في هذا المكان، حيث يتواجه للخلف منه قليلاً جنود شماليون وجنوبيون، وهو نفسه الخط الذي جمع زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية في أبريل 2018. كذلك جمع في لقاء تاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو 2019. أثناء زيارتي كانت الأمور محتدمة ولم نستطع الاقتراب كثيراً من هذا الخط الفاصل، وبالإمكان زيارة جسر اللاعودة وهو بمثابة خط ترسيم عسكري بين الكوريتين، استُخدم قديماً في تبادل الأسرى بين الجانبين، وسُمي بهذا الاسم إشارة إلى أن الأسير الذي يعبره لا يمكنه العودة مجدداً أو تغيير رأيه. فما رأيكم، هل ستزورون هذه المنطقة الخطيرة؟ أنصحكم بالتجربة.. فهي تجربة لا تُنسى.