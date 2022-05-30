كيف نعالج «رفّة» العين؟

أبوظبي (الاتحاد)

يؤكد الأطباء أن «رفّة» العين حالة صحية شائعة قد لا تكون ضارة، وتشمل 3 أنواع.

1: تقلّص الجفن لبضع ساعات أو ليوم ثم يختفي.

2: تشنّج الجفن، وهو حالة شديدة من التقلّص اللاإرادي للعضلات المحيطة بالعينين، ما يؤدي إلى إغلاق جزئي، أو عدم القدرة على فتح العين والألم وتشوّش الرؤية.

3: تشنّج الوجه النصفي الذي يتسبّب بتقلّص لاإرادي لنصف الوجه والعينين وإغلاق وانقباض الجفنين وعضلات الوجه والخد والفم.

ويوضح الأطباء أن أكثر الأسباب شيوعاً لـ«رفّة» العين، هو الإجهاد الناتج عن هرمونات التوتر والتعب الشديد والإفراط في تناول الكافيين أو جفاف العينين نتيجة لقضاء أوقات طويلة أمام الشاشات والأجهزة الرقمية وتناول الوجبات السريعة التي تفتقد العناصر الغذائية الضرورية مثل الماغنسيوم أو الإصابة بحساسية، ما يؤدي إلى تقلّصات في العضلات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة Hindustan Times الهندية عن متخصصين، فإن الطريقة الأكثر سهولة للتغلب على «الرّفة»، راحة العين واستخدام القطرات المرطبة والحصول على قسط كاف من النوم وتقليل الكافيين وعدم الإجهاد وممارسة تمارين التنفس والتأمل.