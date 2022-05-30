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8 علامات طبيعية قبل الكوارث
8 علامات طبيعية قبل الكوارث
31 مايو 2022 01:13

ترجمة: عزة يوسف 

تتأثر حياة البشر بشكل بالغ بالكوارث الطبيعية، مثل تسونامي والزلازل والأعاصير والانهيارات الأرضية، وسواها من الظواهر العنيفة التي تتقدمها علامات تحذيرية نشرها موقعStars Insider في نسخته البريطانية.

1- تدفّق البحار: إذا رأيت مياه البحار تتراجع عن الشاطئ بمعدل سريع غير معتاد، عليك الابتعاد فوراً والبحث عن أرض مرتفعة. فقد تكون علامة على تسونامي وشيك.

2- تساقط البرد: تشير السحب التي تطلق حبات برد ثقيلة بلا أمطار، إلى اقتراب الرياح العاتية التي تسبق حدوث إعصار.

3- تشققات الأرض: ظهور انتفاخات على الأرصفة أو الطرق، أو في الأراضي المفتوحة، قد تشير إلى انهيار أرضي وشيك.

4- فرار الحيوانات: دائماً ما تحاول الحيوانات البرية تجنّب البشر في الغابات، ولكن إذا وجدتها تركض بأعداد كبيرة نحو المدن، قد يكون موشراً لاستشعارها بكارثة طبيعية قريبة.

5- الموج المتقطِّع: تحدث تلك الظاهرة في البحار عندما يصطدم تياران من اتجاهين مختلفين على سطح الماء. وبالرغم من أن الأمواج تبدو لطيفة، إلا أنها قد تشكل خطراً كبيراً على السباحين وراكبي الأمواج.

6- تدلّي أوراق الأشجار: بسبب الزيادة المفاجئة في الرطوبة تتدلّى أوراق الأشجار، وقد يكون ذلك علامة على اقتراب عاصفة.

7- دوران الغيوم: إذا رأيت سحباً قمعية مخروطية تبدأ في الدوران حول نفسها، فقد تكون إشارة إلى حدوث عواصف شديدة واحتمالية إعصار.

8- تباطؤ الحشرات: قد تتفاعل بعض الحشرات مثل العثة والخنافس والحشرات مع بعض العواصف الوشيكة، فتصبح حركتها بطيئة.

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