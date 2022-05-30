واقعة مروعة تهز الشارع المصري

شعبان بلال (القاهرة)

عثرت أجهزة الأمن المصري والأهالي على 3 أطفال مذبوحين في إحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال مصر)، في واقعة مروعة هزت الشارع المصري.

وسادت حالة من الحُزن في قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بعد العثور على الأطفال المذبوحين داخل المنزل، وسط حالة من الغموض حول تفاصيل مقتلهم بهذه الطريقة، فيما تشير التحريات الأولية إلى أن والدة الأطفال هي الجانية.

وبدأت الواقعة بعثور الأهالي على سيدة مصابة على الطريق بعد محاولة إلقاء نفسها أمام جرار زراعي، ثم العثور بعد ذلك على أطفالها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل.

ونقلت السلطات المسؤولة السيدة - والدة الأطفال الثلاثة- إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتها بإصابات بالغة بعد محاولتها إلقاء نفسها أمام جرار زراعي على الطريق.

وبينت التحريات الأولية أن السيدة تبلغ من العمر 30 سنة وحاصلة على بكالريوس تربية قسم لغة عربية وزوجها يعمل خارج مصر، وأن أطفالها الثلاثة الذين تم العثور عليهم مذبوحين يبلغون من العمر، 10 سنوات و5 سنوات و3 اشهر.

وتواصل جهات التحقيق و السلطات الأمنية في مصر التحقيق في هذه الواقعة لكشف غموض الحادث والتعرض على الجاني في ذبح الأطفال الثلاثة، فيما تشير التحريات الأولية إلى أن الأم هي مرتكبة الجريمة.