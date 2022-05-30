الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
واقعة مروعة تهز الشارع المصري
أرشيفية
30 مايو 2022 20:48

شعبان بلال (القاهرة)

عثرت أجهزة الأمن المصري والأهالي على 3 أطفال مذبوحين في إحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال مصر)، في واقعة مروعة هزت الشارع المصري.

وسادت حالة من الحُزن في قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بعد العثور على الأطفال المذبوحين داخل المنزل، وسط حالة من الغموض حول تفاصيل مقتلهم بهذه الطريقة، فيما تشير التحريات الأولية إلى أن والدة الأطفال هي الجانية.

وبدأت الواقعة بعثور الأهالي على سيدة مصابة على الطريق بعد محاولة إلقاء نفسها أمام جرار زراعي، ثم العثور بعد ذلك على أطفالها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل.

ونقلت السلطات المسؤولة السيدة - والدة الأطفال الثلاثة- إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتها بإصابات بالغة بعد محاولتها إلقاء نفسها أمام جرار زراعي على الطريق.

وبينت التحريات الأولية أن السيدة تبلغ من العمر 30 سنة وحاصلة على بكالريوس تربية قسم لغة عربية وزوجها يعمل خارج مصر، وأن أطفالها الثلاثة الذين تم العثور عليهم مذبوحين يبلغون من العمر، 10 سنوات و5 سنوات و3 اشهر.

وتواصل جهات التحقيق و السلطات الأمنية في مصر التحقيق في هذه الواقعة لكشف غموض الحادث والتعرض على الجاني في ذبح الأطفال الثلاثة، فيما تشير التحريات الأولية إلى أن الأم هي مرتكبة الجريمة.

مصر
جريمة
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©