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ألمانيا توقف الإبلاغ عن الإجازة المرضية عبر الهاتف
أرشيفية
30 مايو 2022 20:40

تنتهي اعتبارا من بعد غد الأربعاء في ألمانيا إمكانية الإبلاغ عن الإجازة المرضية عبر الهاتف، في حال الإصابة بنزلة برد خفيفة. وأعلنت اللجنة الاتحادية للأطباء والعيادات وشركات التأمين الصحي في برلين اليوم الاثنين، أنه بموجب ذلك سيتعين على المرضى الذهاب مرة أخرى إلى عيادة الطبيب أو الاستفادة من إمكانية عقد جلسة الاستشارة الطبية عبر الفيديو. وقالت اللجنة: إن التطور الحالي لجائحة كورونا يسمح بوقف اللائحة الخاصة التي تم تمديدها عدة مرات، مشيرة إلى أن من الممكن إعادة تفعيل مثل هذه اللوائح الخاصة بالنسبة لمناطق معينة أو على مستوى ألمانيا في حال تسارعت وتيرة الجائحة مرة أخرى. كانت إمكانية الإبلاغ عن الإجازة المرضية عبر الهاتف متاحة بشكل شبه مستمر منذ نهاية مارس، 2020 وذلك بغرض تقليل المخالطات غير الضرورية لتقليص خطر انتشار العدوى.

المصدر: وكالات
إجازة معوضة
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