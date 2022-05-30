هارت يختبر مهاراته في «ياس لينكس»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل الممثل الكوميدي كيفن هارت سلسلة الفعاليات الرامية إلى ترك بصمته في جزيرة ياس بأبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، حيث استمتع باستكشاف «ياس لينكس»، الملعب الأول من نوعه في الشرق الأوسط.وتستعرض الحلقة الثانية من السلسلة زيارة نجم الكوميديا المحبوب إلى «ياس لينكس»، حيث أعلن عن إطلاق «حفرة بشكل قلب»، وهي إحدى المبادرات المرحة التي يقدمها هارت بوصفه سفير شؤون الجزيرة الجديد.

وتكشف الحلقة جمال الملعب الفريد من نوعه والذي يقدم تجربة لعب رائعة يستعرضها هارت في مقاطع فيديو. حيث يجمع الملعب ما بين التاريخ الغني للإمارات والمشاهد الفاخرة المحيطة به.

ويستقطب ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة اهتمام السيّاح وعشاق الجولف من أنحاء العالم، إلى جانب سفير شؤون الجزيرة الجديد. ويذكر أن «ياس لينكس» من تصميم كايل فيليبس، أحد أهم مصممي ملاعب الجولف في العالم.

ويحضر النجم كيفن هارت لجمهوره مجموعة أكبر من الفيديوهات المليئة بالمتعة والإثارة، يسلّط فيها الضوء على بعض أكثر التجارب تشويقاً التي تقدمها الجزيرة.

ويمكن للمعجبين والمشاهدين متابعة سلسلة كيفن هارت لوضع بصمته في جزيرة ياس على حسابات الجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.