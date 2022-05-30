أمطار رعدية تضرب السعودية

الرياض (الاتحاد)

تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت المملكة حالة طقس متقبلة، ما بين رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وعواصف رملية، على عدد من مدن ومناطق السعودية.

وواصلت مدينة مكة المكرمة تسجيل أعلى درجات حرارة في المملكة بـ 45 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة، حيث بلغت 18 درجة مئوية.

وقال خبير الطقس السعودي الدكتور خالد صالح الزعاق إنه بعد أربعين يوماً تقريباً تصبح درجات الحرارة في الدول العربية هي الأعلى عالمياً خلال الصيف الفعلي.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن درجات الحرارة ترتفع بصورة غير مسبوقة في العراق والكويت لوقوعهما في مصب التسعير الذاتي، بينما السعودية وليبيا والجزائر لوقوعها على مدار السرطان.