الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تغيرات في الأظافر تشير إلى انخفاض فيتامين B12
موضوعية
30 مايو 2022 09:04

يحتاج الجسم إلى فيتامين B12 لسببين رئيسيين، يتمثلان في إنتاج خلايا الدم الحمراء وإطلاق الطاقة من الطعام.

وعندما يفتقر شخص ما إلى B12، فإنه يصاب بنقص الفيتامين. وكما هو الحال مع الحالات الطبية الأخرى، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور العديد من الأعراض. ويمكن أن تظهر هذه الأعراض في أماكن مختلفة من الجسم، وتثير عددا من الأحاسيس.

ووفقا لتقرير صادر عن المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، يمكن أن تظهر أعراض نقص فيتامين B12 على الأظافر.

وجاء في التقرير: "تغيرات الأظافر في ظل نقص فيتامين B12 تظهر على شكل فرط تصبغ في الأظافر بتغير لونها إلى الزرقة، أو تصبغها بلون أزرق قاتم مع خطوط مموجة وطولية وتصبغ بني للأظافر".

وأضاف: "تصبغ الأظافر المرتبط بنقص فيتامين B12 أكثر شيوعا عند المرضى ذوي البشرة الداكنة. ويمكن منع مضاعفات نقص فيتامين B12 إذا وقع تشخيص الحالة مبكرا وبدء العلاج".

وعلى غرار معظم المشاكل الطبية، كلما تم علاج نقص فيتامين B12 بشكل أسرع، قلت احتمالية حدوث مضاعفات تشمل فشل القلب، ومشاكل في الرؤية، وفقدان الذاكرة، والشعور بالوخز في الأطراف، وفقدان التنسيق الجسدي، والاعتلال العصبي المحيطي، والعقم، وسرطان المعدة، وعيوب الأنبوب العصبي.

وإذا تطورت بعض المشكلات العصبية، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تقول إن بعضها قد يكون "بلا رجعة".


ومع ذلك، إذا تم علاجها بسرعة وفعالية، فيمكن الحد من الأضرار. ونتيجة لذلك، فإن معرفة الأعراض أمر ضروري.

وتشمل الأعراض العامة اليرقان، والتهاب اللسان الأحمر، والوخز، واضطراب الرؤية، والتهيج، والاكتئاب.

ومن المهم ملاحظة أن هذه المشاعر والأحاسيس يمكن أن تكون أيضا أعراضا لحالات أخرى، لذلك من المهم استشارة طبيب عام قبل التوصل إلى أي نتيجة.

وفي حالة تشخيص نقص فيتامين B12، فإن الخطوة التالية هي تحديد السبب، والذي من الشائع أن يكون فقر الدم الخبيث.

وتصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية فقر الدم الخبيث بأنه: "حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على المعدة. وفقر الدم الخبيث يتسبب في قيام جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا الموجودة في المعدة، بحيث يصبح الجسم غير قادر على امتصاص فيتامين B12".

والحل لنقص فيتامين B12 ذو شقين: حقنة مباشرة في الجسم وزيادة مستوياته من خلال التغذية.

وعادة ما تكون هذه الحقن منتظمة في البداية، قبل أن تصبح أقل انتظاما كلما استمر العلاج.

وفي الوقت نفسه، فإن المصادر الجيدة لفيتامين B12 في الطعام هي اللحوم والسلمون والحليب والبيض.

 

المصدر: وكالات
الأظافر
فيتامين بي 12
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©