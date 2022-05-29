«سناب شات» يطلق خاصية جديدة

سان فرانسيسكو. (د ب أ)

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات إضافة خاصية جديدة باسم «قصص مشتركة» كطريقة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق تكوين مجتمع حول محتوى يحبون التواصل حوله.

وذكرت الشركة في بيان عبر الإنترنت «مع هذه الخاصية الجديدة نأمل

مساعدة مستخدمي سناب شات في تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة».

ومن الخصائص الجديدة خاصية «وضع المدير» وتهدف إلى توفير

طريقة سهلة للوصول إلى أدوات الابتكار الأساسية لنشر الفيديوهات على

منصة سناب شات، بما في ذلك خاصية الفيديوهات القصيرة المعروفة باسم

«سبوتلايت».

كما أعلنت سناب عن مبادرات جديدة تركز على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق عبر الإنترنت.