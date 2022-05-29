اختفاء طائرة وسط أحوال جوية سيئة

كاتمندو (رويترز)

اختفت أمس الأحد طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال على متنها 22 شخصا، كانت في طريقها من بلدة بوخارا السياحية الواقعة على بعد نحو 125 كيلومتراً غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الغربي. وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم طائرات توين أوتير كندية الصنع.

وقال مسؤولون إن الطقس الغائم يمنع تحليق طائرات هليكوبتر للبحث في آخر موقع معروف للرحلة.

وأوضح مسؤول في شركة الطيران أن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة قبل خمس دقائق من موعد هبوطها في جومسوم، وهي مقصد سياحي شهير.