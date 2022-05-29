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أنواع جديدة من السحالي في بيرو
أنواع جديدة من السحالي في بيرو
30 مايو 2022 03:02

بوينس آيرس (د ب ا)

 اكتشف العلماء نوعاً جديداً من السحالي في محمية ماتشو بيتشو التاريخية في بيرو. وقالت هيئة حماية البيئة في بيرو في بيان: إنه تم إطلاق اسم «بروكتوبورس أوبتيموس» على النوع الجديد تيمناً باسم شخصية أوبتيموس برايم من فيلم «ترانسفورمرز» الذي تم تصوير جزء منه في ماتشو بيتشو.
وتم اكتشاف نوع جديد آخر من السحالي في محمية ماشيجوينجا في منطقة كوسكو
في بيرو، وتم إطلاق اسم بروكتوبوروس كاتيريناي عليه تيمناً باسم عالمة الأحباء كاتيرين بينو بولانوس. ويعتبر النوعان من الفصائل المعرضة لخطر الانقراض.

بيرو
السحالي
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