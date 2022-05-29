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لوحات فنية من مواد بلاستيكية
لوحات فنية من مواد بلاستيكية
30 مايو 2022 03:02

عمان (أ ف ب) 

حدّدت الفنانة ماريا نيسان المقيمة في الأردن لنفسها مهمة تكمن في العمل على الحدّ من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتوعية الناس بمضارها، عبر تنفيذ لوحات فنية من مواد تعيد تدويرها.
حيث تزيّن جدارية من أشهر أعمالها جانب مبنى في عمان، مصنوعاً من أكثر من 2000 قنينة بلاستيكية وحوالي 1000 كيس تسوّق بلاستيكي وأكثر من 150 خرطوم أركيلة بلاستيكياً.
وتجمع نيسان التي درست الفن في فلورنسا بإيطاليا وجامعة جورجيا في الولايات المتحدة، في منزلها وسط عمان، أكياساً وقناني بلاستيكية فارغة وخراطيم أراكيل، وتصنع منها لوحات ملونة تعج بالألوان الزاهية.

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