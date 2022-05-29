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طلاب عرب يبتكرون يداً تعويضية لمبتوري الأيدي
طلاب عرب يبتكرون يداً تعويضية لمبتوري الأيدي
29 مايو 2022 21:03

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

نجح طلاب مصريون في كلية الهندسة بمصر في ابتكار يد صناعية تعويضية لمبتوري الأيدي وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمجهودات ذاتية ضمن مشروع بدراستهم الجامعية.

وبحسب خالد العسال، أحد الطلاب المشاركين في الابتكار، فإنهم قاموا على تصميم اليد التعويضية دون أي مساعدة، حيث تم تصميمها وطباعتها وصناعة الدائرة الكهربائية وكود التشغيل الخاص بها.

ويصل عدد الطلاب المشاركين في المشروع إلى 7 طلاب، عانوا ضعف الإمكانات، خاصة أن الجهاز يحتاج إلى جزء أخير يتم تركيبه على المخ ليحصل على إشارات من العقل ويحرك الأصابع فور حصول العقل على إشارة.

وبحسب خالد، فإنهم استعاضوا عنه بـ flex sensors ، لتجربته بشكل أساسي وتشغيله أمام الجميع ليتمكنوا من تحقيق ابتكار مختلف ضمن مشروعات كلية الهندسة الموجودة في مصر. ويأمل الطلاب السبعة أن يحصل مشروعهم على تمويل كافي يجعله يتحول إلى وسيلة واقعية يمكنها مساعدة الآلاف حول العالم الذين يعانون بتر أياديهم.

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