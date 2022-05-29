بيل جيتس يتوقع جائحة جديدة

أعرب الملياردير الأميركي، بيل جيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين. وقال جيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: "هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة". وكان جيتس، قبل ذلك قد حذر مؤخرا من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا وأكثر فتكا". وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال جيتس إنه " لا يريد أن يكون "صوتا متشائما، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسين في المئة".

المصدر: وكالات