«المجيجة» تلطِّف حرارة القيظ

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عندما تتحدث فاطمة أحمد علي النقبي من دبا الحصن عن الماضي، فإنها تستحضر الكثير من الذكريات والمواقف الراسخة التي تعكس أسلوب الحياة في ذاك الزمان. وتوضح كيف كان النساء والرجال يُوجِدون بفطرتهم منتجات ساعدتهم على العيش ضمن عادات وتقاليد متأصلة. ومؤكدة أن المرأة الإماراتية كانت تبحث عن طرق تعين بها أسرتها، وكانت عنصراً أساسياً في المجتمع. تمتهن الكثير من الحرف والصناعات، وتسهم بشكل فاعل في تنمية مجتمعها وإعالة أسرتها، وكانت تقوم بدور كبير في توفير غذاء أبنائها مستثمرة ما تجود به الأرض والطبيعة في محيطها وبيئتها. وتذكر أنها كانت تبدع في صناعة طعامها مما توافر لديها في بيئتها، حتى من شجرة الغاف التي كانت مصدراً لأكلة مميزة في المنطقة، وهي «المجيجة» المنعشة المرتبطة بالصيف. تقطف أوراقها اليانعة الخضراء، تغسلها بماء البئر ثم تدقها في «المنحاز» وتؤكل مرفوقة بالأسماك المالحة أو «السحناه» والبصل.

خير معين

لطالما لعبت شجرة الغاف دوراً كبيراً في حياة الأجداد والآباء، وكانت مصدراً لا ينضب من الغذاء والدواء للإنسان والحيوان على حد سواء. وكانت خير معين لهم في الصيف، تقيهم حرارة الشمس ويأكلون من خيراتها، وهي حاضرة في الذاكرة الجمعية لأهل الإمارات وتمثل جانباً من حياتهم، واستعملوها كحطب وكطعام للحيوان.

وأشارت النقبي إلى أن «المجيجة» تحضَّر من أوراق شجرة الغاف بعد قطفها وتنظيفها وتقطيعها ودقها بعناية، حيث تضاف إليها قطرات من الليمون الحامض، ويكثر تناولها في فصل الصيف وأيام القيظ وتحل مكان الأرز. وقالت: أكلة «المجيجة» كان يوزع جزء منها على الأصدقاء والجيران، حيث كانت الحياة بسيطة، إذ نشرب من ماء الطوي، ونأكل الرطب ونصنع أكلنا مما تجود به الطبيعة.

غذاء ودواء

وتعود النقبي بالذاكرة إلى أيام الطفولة قائلة: كنا نتسلق شجرة الغاف وكانت ظلالها ملاذاً آمناً ومكاناً للهو واللعب، مؤكدة أن أوراقها كانت تستخدم كغذاء وكذلك للتداوي وكعلاج للإسهال. وعندما تجف فاكهة الغاف تتلذذ المواشي بأكلها، حيث تتميز بطعمها الحلو.

مكانة وثيقة

تحظى شجرة الغاف بمكانة خاصة في التراث الإماراتي، وقد أوصى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بمنع قطعها في أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى زراعة غابات جديدة منها، وهذا ما تم العمل به حتى يومنا. وتعتبر العلاقة بين شجرة الغاف وحياة البداوة وثيقة، ولاسيما أنها لعبت الدور المكمل لنمط الحياة، وكانت مخيمات الإبل والجمال تقام في تجمعها ويستعمل خشبها في بناء البيوت. وفي الشتاء، تشكل حطباً للتدفئة، ولها القدرة على مقاومة العوامل المناخية، وحاجتها القليلة للماء تجعلها مثالية لمكافحة التصحر، حيث تستغل للتشجير وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة وإقامة مصدات للرياح مع أحزمة الوقاية الخضراء. وتستخدم لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة، كما تعتبر من الأشجار التي تنمو بكثرة وفي عدة بيئات، وتغطي مساحات كبيرة من الأراضي الإماراتية سواء الرملية أو المسطحات الرسوبية أو التي تميل إلى الملوحة.