أفضل المواقع.. للروح واستعادة النشاط

ترجمة: عزة يوسف

يحتاج الكثيرون إلى الراحة والاسترخاء للتخلص من العواقب طويلة المدى والضغوط في حياتنا المعاصرة، بممارسة «اليوغا» أو أخذ حمام عطري أو التوجه إلى المناطق ذات الطبيعة الساحرة لتجديد انتعاش الروح واستعادة النشاط، ونشرت شبكة CNN الأميركية أفضل المواقع حول العالم لعشاق رحلات التعافي.

أشجار القرم

يطل منتجع أنانتارا على أشجار القرم الجميلة عند أطراف مدينة أبوظبي ويقع ضمن محيط طبيعي كواحة من الشفاء تجمع بين العلاج الشرقي والتأثيرات العربية. وتشمل العلاجات الحصرية فيه مقشرات الجسم برمال الصحراء والتدليك بالشمع لإزالة التوتر والحمام التركي أو الخروج إلى الواجهة البحرية للمشاركة في إحدى الرياضات المائية العديدة المتاحة.

جبال الألب

منتجع آروها محاط بقمم جبال الألب الجنوبية المغطاة بالثلوج في نيوزيلندا، ويعتبر مكاناً مثالياً لتجديد العقل والجسم، ولكي تكون رحلة التعافي متكاملة فعليك التوقف عن تناول كل ما يحتوي على الكافيين والتدخين منذ لحظة وصولك. وتشمل التجربة تناول الأطباق التبتية على خلفية شروق الشمس والأطعمة المزروعة في حديقة المنتجع. ويعتمد المطبخ على النباتات لتطهير العقل والجسد والروح.

جبال الأنديز

يقع منتجع ويلكا تيكا الصديق للبيئة في جبال الأنديز بين القلعة القديمة في ماتشو بيتشو وعاصمة الإنكا كوسكو في بيرو، وسط واحدة من أروع المناظر الطبيعية في العالم. ويعتبر ملاذاً مثالياً صحياً فاخراً يتميز بالمباني الوردية والحدائق المصممة لتمثل مراكز الطاقة في جسم الإنسان. ويمكنك تجربة الاحتفالات التقليدية والتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بحمام شمسي بالملح والأعشاب.

البحر الكاريبي

يطل منتجع بودي هوليداي على البحر الكاريبي والشواطئ الرملية والغابات الاستوائية المطيرة في سانت لوسيا، ويعتمد برنامجاً للضيوف يتضمن ممارسة اليوغا واستكشاف الجزيرة من خلال أنشطة مثيرة مثل الغوص والرماية. وفيه مركز صحي يضم جلسات التدليك بالأسلوب.

الهيمالايا

يقع منتجع أناندا على سفح جبال الهيمالايا وتحوط به غابات سال، ويطلق عليه «المسار الروحي»، حيث يقدم علاجات مصممة لتلبية احتياجات الضيوف للاستفادة من برنامج إدارة الإجهاد. ويوفر المنتجع فحوصاً طبية مع استشارات صحية، ويتيح رحلة عبر الغابات المحيطة.