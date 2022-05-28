الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ما سر «القمر الدموي»؟
ما سر «القمر الدموي»؟
29 مايو 2022 02:29

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

يستمتع محبو الظواهر الفلكية بمشاهدة «القمر الدموي» الناتج عن خسوف القمر. وهذه الظاهرة التي تزداد معها التكهنات بنهاية الأرض لا يعرف أصلها أو لماذا يتحلى خلالها القمر صاحب اللون الأبيض الجميل، باللون الدموي المقبض في لحظات معدودة.
ويشير أشرف تادرس الخبير في علوم الفلك إلى أن اللون الأحمر الدموي يأتي من خسوف القمر، والذي يتكون بدوره نتيجة لسقوط ظل الأرض على وجه القمر. ويكون ذلك عبارة عن 500 كيلومتر من الغلاف الجوي الأرضي، إذ ومع انعكاس ضوء الشمس عند مرور الأرض يولد اللون الأحمر الدموي وخسوف القمر.
ويؤكد تادرس أن الظاهرة الفلكية الأخيرة التي شهدها العالم الاثنين الماضي، قد تتكرر. ومن الممكن أن تتولد بعد سنوات، ومن الأرجح أنها ستعاد عام 2025 لتخطف الأنظار مجدداً، لاسيما أن البدر يجعل الظاهرة أكثر جمالاً وتألقاً.
وبحسب وكالة «ناسا»، فإن القمر يتوهج باللون القرمزي خلال أول خسوف كلي للقمر، ويبدو في تناقض صارخ مع لمعانه الأبيض اللبني المعتاد.

القمر الدموي
القمر
آخر الأخبار
كلوب: احجزوا فندق نهائي العام المقبل!
الرياضي
كلوب: احجزوا فندق نهائي العام المقبل!
اليوم 10:56
اكتشاف أنواع جديدة من السحالي
دنيا
اكتشاف أنواع جديدة من السحالي
اليوم 10:55
فينيسيوس.. «وجه السعد»
الرياضي
فينيسيوس.. «وجه السعد»
اليوم 10:53
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
الرياضي
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
اليوم 10:52
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
الرياضي
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©