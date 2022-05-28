أحمد العسم يكتب: السبورة

بتاريخ 11/4/2022 وبدعوة كريمة من «غاف للنشر» حضرت أمسية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم الحديث عن لوحة غلاف «السبورة» للفنانة التشكيلية سلمى المري، كتاب شارك فيه كتّاب ومهتمون في الشأن الثقافي. حديث ذو شجون ممتد بكل ظروفه الإنسانية، حديث لا تود أن ينتهي، مفتوح على الرحابة والسعة في الاحتواء، أحزان وأشجان وابتسامة نقية خالصة مخلصة من ضيفة الأمسية والوقت الذي أعطي للحديث عن اللوحة والظرف الذي حرك الراكد وأثار كل هذه الشجون. حتى وإنني أنظر إلى اللوحة وحديث الأستاذة سلمى، وأقول في داخلي: هذا شعر وأسأل فضولي هل نحن أمام شاعر؛ لأن هذا الحديث معرفة وتبادل أدوار حتى أوصلت التمني داخلي بأن أصبح فناناً يرسم لوحته بالشعر ويمضي من دون تفسير. أسأله في ماء ساخن كصيف الليلة هذه التي منحتني النص الطويل كحبل يصبح في النهاية عكاز يسند لوعتي. أمضي حياتي مدركاً أن الطريق إلى المدينة مكان كبير يشبه صالة.

نتحدث جميعاً عن هم واحد متى يكون لنا كرسي يخصنا نقرأ اللوحة ونرسم الشعر وتكون الكتابة بكل أجناسها الأدبية كأم حنون تسمعنا وتربت على أكتافنا تمسح عنا أثر الحزن وتخرجنا من منفى الوحشة وظلمة التجاوز يا ربي يسر لنا وامنح طريق إبداعنا السهولة واليسر.



لوحة السبورة..

شكراً للرائعة الأستاذة سلمى المري قرأتي شجوننا في لوحة ووضعتها في راحة القلب وراحة النظر في العيون استقرت.

في اللوحة رأيت الأم في صمتها وصبرها على الألم وبشارة الصابرين ووفاء الأبناء في التعبير عن الحب، إلى التي تحت أقدامها الجنة ومكان وسكة ومنازل، هي منازل وزمن الطيبين وطفتِ في حديثك إلى أبي وأخي وحزني من الفقد، وعتب على من ينظر إلى وصف لا يشبهني. شكراً لحركة يدك وأنت تشيرين إلى أماكن «الأعراق» والحل في الشفاء والطريق إلى النور في صيف هذه الليلة.

حوار الليلة «ارتقاء بالفكرة والنهوض إلى ارتفاع الحدث». بين حديث فنان وبوح كتاب وشعراء وبين حضور كريم استمع الجميع وبكل سعادة إلى ما طرح، في الليلة هذه قرأت نصاً كتبته قبل ثلاثين عاماً أهديته إلى ابني محمد ومنه قرأت..

«خطوط على سقف الروح» حتماً سأمنحك مساءً وشرفة، القلب من يفتح نافذته برحمة دافئة ليدخل مصحوباً بالسلامة، أو بطل من شرفته كي يخرج بارداً، لا أدري يا حبيبي يا صغيري كيف أتمم باقي الأسئلة وأنت تحدثني عن البيت وفنائه الممطر بتفاصيل الذكريات، إلى أن أقول كيف استشفاف الأشياء الجميلة وهذا الظن يرافقني، من يتحفني بليلة، لا تنام بلا ظلمة يا محمد من يمنحني عكازين كي لا أعود.

كلمة لابد منها..

افتحوا الصالة الكبيرة للمبدعين الفنانين التشكيليين الموسيقيين الكتاب والشعراء.