«برتقال فلوريدا» في مهب الريح

واشنطن (د ب أ)

تستعد ولاية فلوريدا الأميركية حالياً

لمواجهة موسم الأعاصير العاتية السابع الذي يوشك أن يبدأ في السواحل

المطلة على المحيط الأطلسي، الأمر الذي يشكل معه ضغوطاً على الولاية

التي تُعد أكبر منتج للبرتقال في الولايات المتحدة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تضرب ما بين 14 إلى 21 عاصفة سواحل الأطلسي خلال الموسم الذي يستمر لستة أشهر.

ويواجه المزارعون بالفعل واحداً من أسوأ مواسم المحاصيل على الإطلاق،

ويرجع ذلك جزئياً إلى معركة استمرت عقوداً مع مرض مدمر يسمى اخضرار أو

تخضير الحمضيات الذي يضر بالفاكهة ويقتل الأشجار في نهاية المطاف،

تزامناً مع وقوع حدث مناخي كبير في فلوريدا سيتسبب في إشكاليات على المديين القصير والبعيد.