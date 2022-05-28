تعليق مصارعة الثيران مؤقتاً بـ«مكسيكو»

مكسيكو (أ ف ب)

بموجب قرار قضائي غير مسبوق وذي رمزية كبيرة، حظرت مصارعة الثيران في مكسيكو التي تضمّ حلبات هي الأكبر في العالم، لبضعة أيام.

ومن المرتقب أن يتخذ قاضٍ فيدرالي قراراً في شأن الموضوع خلال الأيام المقبلة بعدما أصدر حكماً في دعوى رفعتها جمعية «جوستيسيا جوستا» ضدّ مصارعة الثيران.

وفي غضون ذلك، يستمع القاضي إلى حجج يقدمها مؤيدو ومعارضو هذه الممارسة التي دخلت المكسيك تزامناً مع الاستعمار الإسباني قبل 500 عام.

وتشير البيانات الرسمية العائدة إلى سنة 2018 إلى أنّ مصارعة الثيران تحقق 343 مليون دولار وتوفر 80 ألف وظيفة مباشرة.