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ظاهرة فلكية بديعة.. الشمس والقمر معاً
القمر في النهار
28 مايو 2022 18:58

شعبان بلال (القاهرة) 
تشهد سماء المنطقة العربية بزوغ هلال القمر الجديد الاثنين المقبل في ظاهرة فلكية بديعة، حيث يشرق مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، ويكون وجهه المضيء ناحية الشمس وظله ناحية الأرض. لذلك، لن يكون القمر مرئياً في السماء طوال الليل. 
وقال أستاذ الفلك في مصر الدكتور أشرف تادرس إن هذا اليوم هو أفضل وقت لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكويكبات البعيدة، مضيفاً أن هذه الليلة تعتبر من أفضل الليالي الليلاء فلكياً.
وأوضح تادرس، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن هذه الظاهرة صحية وممتعة لمحبي مشاهدة الأجرام السماوية الخافتة، وأن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي، باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس، حيث إن النظر إليها بالعين المجردة عموماً يضر العين كثيراً. 
وأشار أستاذ الفلك إلى أن باقي الظواهر الفلكية تحدث ليلاً أثناء غياب الشمس، ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الفلك
ظاهرة فلكية
القمر
الشمس
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