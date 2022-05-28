وزيرة مصرية تُعلق على اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل

شعبان بلال (القاهرة)

علقت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم على اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة قبل أيام.

وقالت الوزيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إنها وأسرتها يتعرضون لمحنة شديدة ويمرون بوقت عصيب على إثر الحادثة، موضحة أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.

وأضافت مكرم أن قيامها بواجبها كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقاً مع كونها أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، مؤكدة أنه مهما كانت العواقب فإنها كوزيرة ستتحمل مسؤوليتها تجاه منصبها ومقتضيات العمل به، وتفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.

وطالبت وزيرة الهجرة المصرية بالدعاء لها ولأسرتها، قائلة: «كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم».

كما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكماً لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به، حسب قولها.

وتوجه السلطات الأميركية إلى رامي هاني منير فهيم (26 عاما)، ابن وزيرة الهجرة المصرية، والمُقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تهمة ارتكاب جريمة قتل مزدوج على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.

ووفقاً لموقع المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بكاليفورنيا، فقد تم تحديد موعد جلسة المحاكمة يوم 17 يونيو المقبل في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بكاليفورنيا.