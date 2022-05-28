الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ماذا يحدث على الأرض بسبب «الانقلاب الصيفي»؟
ماذا يحدث على الأرض بسبب «الانقلاب الصيفي»؟
28 مايو 2022 16:28

 
شعبان بلال (القاهرة)

رغم ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الدول العربية، إلا أن فصل الصيف لم يبدأ بعد، حيث إن بدايته الثلاثاء 21 يونيو المقبل، ويصل هذا العام إلى 92 يوماً و17 ساعة و40 دقيقة.

وذكر معمل أبحاث الشمس المصري أن العلوم الفلكية تطلق على هذا التحول الفصلي «الانقلاب الصيفي»، حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية بعد الاعتدال الربيعي في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة، فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل. في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصفاً شمالاً يوم 21 يونيو، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، والشتاء في نصف الكرة الجنوبي. وأضاف المعمل أنه في يوم الانقلاب الصيفي يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، ولا تغرب الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل Midnight sun. وفي الوقت نفسه، لا تشرق الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء «الانقلاب الشتوي».

مصر
كوكب الأرض
آخر الأخبار
كلوب: احجزوا فندق نهائي العام المقبل!
الرياضي
كلوب: احجزوا فندق نهائي العام المقبل!
اليوم 10:56
اكتشاف أنواع جديدة من السحالي
دنيا
اكتشاف أنواع جديدة من السحالي
اليوم 10:55
فينيسيوس.. «وجه السعد»
الرياضي
فينيسيوس.. «وجه السعد»
اليوم 10:53
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
الرياضي
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
اليوم 10:52
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
الرياضي
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©