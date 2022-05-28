ماذا يحدث على الأرض بسبب «الانقلاب الصيفي»؟



شعبان بلال (القاهرة)

رغم ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الدول العربية، إلا أن فصل الصيف لم يبدأ بعد، حيث إن بدايته الثلاثاء 21 يونيو المقبل، ويصل هذا العام إلى 92 يوماً و17 ساعة و40 دقيقة.

وذكر معمل أبحاث الشمس المصري أن العلوم الفلكية تطلق على هذا التحول الفصلي «الانقلاب الصيفي»، حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية بعد الاعتدال الربيعي في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة، فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل. في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصفاً شمالاً يوم 21 يونيو، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، والشتاء في نصف الكرة الجنوبي. وأضاف المعمل أنه في يوم الانقلاب الصيفي يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، ولا تغرب الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل Midnight sun. وفي الوقت نفسه، لا تشرق الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء «الانقلاب الشتوي».