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مصر.. سر مذبحة الريف الأوروبي التي هزت الرأي العام
مصر.. سر مذبحة الريف الأوروبي التي هزت الرأي العام
28 مايو 2022 15:45

شعبان بلال (القاهرة) 
شهدت واقعة مذبحة الريف الأوروبي في مصر، التي راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة وهزت الشارع المصري، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية.
ونجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على المتهم بعد ارتكابه الواقعة وهروبه إلى مسقط رأسه سوهاج، مع كشف الملابسات الأولية للحادث. 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى المزارع في منطقة تُدعى «الريف الأوروبي» التابعة لمحافظة الجيزة، ما أثار الرأي العام المصري. 
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن التحريات الأولية كشفت عن نشوب خلافات اجتماعية بين الجاني والمجني عليه، لارتباط الجاني عاطفياً بإحدى ابنتي المجني عليه. 
وأضافت أن الجاني تعدى على «المجنى عليه» وقتله، ونظراً لكونه معروفاً لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره تعدى بالقتل على ابنتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.
وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج (جنوب مصر)، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
ومن المقرر أن تبدأ اليوم السلطات المصرية في التحقيق مع المتهم، بعدما تمكنت مأمورية أمنية من ضبطه داخل قريته وإحضاره إلى القاهرة، حيث طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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