منخفض السودان يضرب مصر

شعبان بلال (القاهرة)

يضرب منخفض السودان الجوي، بداية من اليوم السبت، مناطق متفرقة في مصر، ما يتسبب في رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة.

وأعلنت الأرصاد الجوية المصرية عن التأثر بامتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتباراً من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية.

وتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع الجاري لتكون ذروة الارتفاع يومي الأحد والإثنين، حيث إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة نهاراً و23 درجة ليلاً، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال الفترة وتزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وحذرت الأرصاد الجوية المصرية من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، مطالبة بالإكثار من تناول المشروبات الباردة.