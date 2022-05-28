العلاج النفسي.. من البيت

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد العلاج النفسي تطوراً ملحوظاً في العالم لجهة إقبال مختلف الشرائح العمرية على الاستشارات العيادية وأخرى عبر الإنترنت، بما يحقق الخصوصية والفائدة المنشودة. وتسعى منصة TalkTime ومقرها دبي، إلى توفير فرصة لكسر الحواجز التي تحول دون الوصول إلى العلاج النفسي، مساهمة في تعزيز مشهد الصحة النفسية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تعاون مجتمعي

وتتحدث مجد حبال اختصاصية في تشخيص ومعالجة الأمراض النفسية، ومؤسِّسة TalkTime، عن دور المنصة الداعي إلى تحفيز التعاون المجتمعي، حيث يمكن للعملاء التواصل مع المعالجين المؤهلين، إما من خلال رسائل نصية أو جلسات فيديو أو صوت عبر الإنترنت، ومن أي مكان وفي أي وقت. وقالت: كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، وعلى الرغم من التقدم والتطور الملحوظين في عصرنا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، فإن وصمة العار هي إحدى العوائق الرئيسة التي تحول دون الوصول إلى خدمات الصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط، مع أن كل فرد منا يعرف على الأقل شخصاً يعاني من حالة نفسية، مثل الاكتئاب أو القلق. ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية WHO قدرت أن نحو 20% من سكان العالم يعانون من اضطراب عقلي في مرحلة ما من حياتهم، أي ما يقارب مليار شخص حول العالم.

وأضافت: مع انتشار جائحة «كوفيد - 19» تسارعت وتيرة التحرك نحو الخدمات عبر الإنترنت، وعليه وجدنا من المناسب إنشاء منصتنا للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم الصحة النفسية، ويفضلون الحصول على الرعاية عن بُعد لتجنب رصدهم أثناء الذهاب إلى العيادة. وتعمل المنصة على وضع حد لهذا القلق وتسهيل المتابعة من دون إحراج عبر تخفيف المعاناة غير الضرورية.

وأكدت مجد حبال أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الحياة الصحية المتوازنة، وتشمل رفاهيتنا العاطفية والعقلية والاجتماعية. وهذا يعني أنها تؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفاتنا كل يوم، كما تساعد في تحديد كيفية تعاملنا مع التوتر، والتواصل مع الآخرين، واتخاذ الخيارات الصحية. وجلسة العلاج هي خطوة أولى جريئة نحو النمو الشخصي واكتشاف الذات، ويمكن أن تساعد تباعاً في التأقلم مع التحولات الحياتية ومشاكل العلاقات والتغلب على القلق.

جدية العلاج

وبالحديث عما إذا كان العلاج عبر الإنترنت فاعلاً بشكل واضح، ذكر عمر غرايبة، الشريك المؤسِّس والمدير التنفيذي للمنصة، أن الأبحاث أظهرت جدية العلاج عبر الإنترنت. إذ يمكن أن يكون مفيداً جداً للعديد من حالات الصحة النفسية، إن لم يكن أكثر فاعلية في بعض الحالات من العلاج التقليدي وجهاً لوجه، بما في ذلك حالات الاكتئاب الشديد واضطرابات الهلع والقلق الاجتماعي والقلق العام. وتشمل المزايا العديدة للعلاج عبر الإنترنت الراحة وسهولة الوصول إلى العلاج، حيث يمكن للعملاء إجراء جلساتهم ضمن خصوصية منازلهم، ولا توجد قيود على التنقل.

وأوضح عمر غرايبة أن جميع المعالجين من الفريق الدولي، مدربون ذوو خبرة ومهارات تخصصية وملتزمون بالمساعدة. وهم مرخصون ومعتمدون، بينهم اختصاصيون نفسيون ومعالجون للزواج والأسرة أو مستشارون محترفون. وأشار إلى أن المنصة تعتمد تنفيذ خوارزمية مطابقة توصي بأفضل المعالجين الذين لديهم الخبرة ذات الصلة بناءً على حالة العميل واحتياجاته الخاصة، مع التركيز على تقديم العلاج القائم على الأدلة التي ثبتت فعاليتها من الناحية الطبية والبحوث.