الرياض (الاتحاد)

شهدت المملكة العربية السعودية ظهر اليوم تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، واختفاء ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفراً.

وعند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريباً، وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت، حسب الجمعية الفلكية بجدة.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأوضحت الجمعية الفلكية أن ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من «الخشب» منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماماً لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضاً في حساب محيط الكرة الأرضية من دون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة، وهي تدل أيضاً على كروية الأرض.