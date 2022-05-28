«رايب ماركت» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

يعود «رايب ماركت» السوق المجتمعي الرائد الذي يضم حرفيين صاعدين وصناعا ورواد أعمال مرة أخرى مطلع هذا الصيف إلى «سيركل مول»، وجهة التسوق التابعة لشركة «نخيل» في «قرية جميرا الدائرية»، على أن يشق طريقه إلى «جولدن مايل غاليريا» في «نخلة جميرا». وسوف يتمكن الزوار التمتع بتجربة التسوق من المتاجر الموقتة المتميّزة في «سيركل مول» خلال يومي أحد من كل شهر من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 7:00 مساءً، وكل يوم سبت في «جولدن مايل غاليريا» من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 7:00 مساءً.ويزخر السوق بمجموعة متنوعة من المحال التجارية الموقتة ومنافذ المأكولات. وبإمكان الزوار التسوّق من أكشاك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعرض مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات والأزياء والأعمال الفنية والأدوات المنزلية والمجوهرات وسواها الكثير. ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في ركن المهارات اليدوية.

وقال متحدث من شركة «نخيل» في هذه المناسبة: يسعدنا الترحيب ب«رايب ماركت» ونسعى باستمرار لوضع الشركات المحلية في جوهر ما نقوم به، ونأمل بأن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الموقع المحوري الذي يتمتع به «سيركل مول» للتواصل والتفاعل مع قاعدة عملاء واسعة والارتقاء بأعمالهم نحو آفاق جديدة.

وقالت بيكي بالديرستون، مؤسسة «رايب ماركت»: نحن متحمّسون للغاية للعودة مجدداً لكي نشق طريقنا إلى «جولدن مايل غاليريا' في هذا الموسم الذي ينشط خلاله التسوق. ونشجع الجميع على الشراء من مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تجتمع معاً لتكوين تجربة تسوق فريدة.

واعتباراً من اليوم السبت 28 مايو، ينطلق»رايب ماركت«الذي يُقام من المبنى رقم 7 حتى الرقم 10، في»جولد مايل غاليريا«كل يوم سبت، في حين سوف يستضيفه»سيركل مول" أيام الأحد: 28 مايو، 12 يونيو، 26 يونيو، 17 يوليو، 31 يوليو، 14 أغسطس، 28 أغسطس، 11 سبتمبر و25 سبتمبر.